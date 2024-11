Sonne, Wolken und Wind: Dieses Wetter erwartet Wien am Samstag

Am Samstag bleibt das Wetter in Wien wechselhaft, doch Regen ist nicht zu erwarten. Der Vormittag startet mit Restwolken und örtlich hochnebelartiger Bewölkung. Ab dem Nachmittag zeigen sich jedoch zunehmend sonnige Phasen. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen um die 2 Grad und steigen im Laufe des Tages auf etwa 6 Grad an. Ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlicher Richtung begleitet das Wettergeschehen.