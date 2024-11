Bildergalerie: So schaurig schön war der 31. Villacher Krampusumzug

Rund 1.000 Krampusse waren am Freitagabend wieder in der Draustadt unterwegs. Um die 20.000 Zuschauer zog der 31. Villacher Krampuslauf in die Innenstadt. 50 Gruppen aus Österreich, Deutschland und Italien lehrten den Zuschauern das Fürchten. Auch Kindergruppen nahmen heuer am Lauf teil. Organisiert wurde der Lauf, wie schon viele Jahre zuvor, von Reinhard Wastl.

Villacher Krampusumzug: Klick dich durch die Bildergalerie

5 Minuten hat die schaurig schöne Veranstaltung mit der Kamera festgehalten. Hat dich unsere Fotografin auch erwischt? Klicke dich hier durch die zahlreichen Aufnahmen des Villacher Krampusumzuges.

