Nach Scooterbrand: Wohnhaus in Klagenfurt evakuiert

Die Feuerwehr konnte den E-Scooter-Brand in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt schnell unter Kontrolle bringen.

Am 29. November begann gegen 21.15 Uhr, ein E-Scooter in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Klagenfurt zu brennen. Sämtliche Mieter wurden für die Dauer des Einsatzes aus dem Wohnhaus evakuiert. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnte das Feuer rasch löschen und die Bewohner durften wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Laut Angaben der Feuerwehr dürfte eine defekte Batterie zum Brand geführt haben. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Am E-Scooter entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.