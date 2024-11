Tesla-Fahrer fährt nach Unfall einfach weiter: Polizei hat eine Bitte

Die Polizei sucht in Oberösterreich derzeit nach einem Teslafahrer, der in Leonding (Bezirk Linz-Land) einen Unfall mit einem 15-jährigen Mopedfahrer verursacht hat.

Die Polizei sucht in Oberösterreich derzeit nach einem Teslafahrer, der in Leonding (Bezirk Linz-Land) einen Unfall mit einem 15-jährigen Mopedfahrer verursacht hat.

Veröffentlicht am 30. November 2024, 06:16 / ©5 Minuten

In Oberösterreich, im Gemeindegebiet von Leonding (Bezirk Linz-Land), hat sich Freitagabend, gegen 18.05 Uhr, ein Unfall ereignet. Auf der L1388 wurde ein 15-Jähriger auf seinem Moped in einer Kurve von einem Autofahrer überholt, wegen des Gegenverkehrs musste dieser rasch wieder nach rechts einlenken und berührte dabei den Mopedlenker. Der Jugendliche kam in weiterer Folge zu Sturz, der unbekannte Autofahrer fuhr aber einfach weiter.

Polizei bittet nun Tesla-Fahrer, dass er sich meldet

Mehrere Zeugen konnten den Unfall zwar beobachten, aber keine näheren Angaben machen. Durch die Kollision sei beim Auto jedenfalls die Abdeckung des rechten Seitenspiegels abgebrochen, wodurch die Beamten feststellen konnten, dass es sich bei dem Unfallauto um einen Tesla Model Y in der Farbe Deep Blue Metallic gehandelt hat. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall übrigens verletzt und musste ins Krankenhaus nach Linz gebracht werden. Die Polizei bittet nun, dass sich weitere Unfallzeugen oder der beteiligte Unfalllenker unter der Nummer 059133/4136 bei ihnen meldet.