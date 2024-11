Ladendiebstahl eskaliert: Verdächtige greift Detektivin an

Am 28. November beobachtete eine Ladendetektivin in einem Einkaufszentrum in Wien-Landstraße eine Frau, die sich in einer Parfümeriefiliale auffällig verhielt und hochpreisige Parfümflaschen in der Kleidung versteckt haben soll. Als die Tatverdächtige den Geschäftsbereich verließ, wurde sie von der Ladendetektivin aufgefordert, in ein Büro mitzukommen. Dort soll die 19-jährige Tatverdächtige aus Aserbaidschan die Ladendetektivin mit Schlägen attackiert und zu flüchten versucht haben. Mithilfe weiterer Mitarbeiter konnte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen durch die Beamten wurde weiteres Diebesgut vorgefunden und sichergestellt. Die 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Sie zeigte sich zum Tatvorwurf nicht geständig.