Schneeflaute im Süden Österreichs: Wann wird es weiß?

Schnee gab es im Süden Österreichs einmal Mitte September und einmal Anfang Oktober. Zusätzlich wurden Teile des Südens vor etwas mehr als einer Woche leicht angezuckert – darunter auch erstmals Graz in diesem Jahr. Ansonsten wartet der Süden aber bisher vergeblich auf einen richtigen Wintereinbruch. Nördlich des Alpenhauptkamms schneit es dagegen mittlerweile immer wieder – wenn auch oft nicht ergiebig. Der Meteorologe der „GeoSphere Austria“, Gerhard Hohenwarter, gibt nun in einem Reel einen Ausblick.

Neuschnee-Prognose für kommende Woche

Gleich vorweg: Auch in der kommenden Woche schaut es schlecht mit Neuschnee im Süden Österreichs aus. Immer wieder würden zwar kleinere „Wetterwellen“ hereinkommen, diese bringen auch etwas Niederschlag, der große Wurf sei aber nicht dabei, so Hohenwarter weiter. Das sei sowohl am Dienstag als auch gegen Ende der Woche der Fall.

©5 Minuten Graz präsentierte sich vor wenigen Tagen angezuckert. ©5 Minuten Lange blieb der Schnee in der steirischen Landeshauptstadt aber nicht liegen. ©5 Minuten Leichter Schneefall in Graz vor etwas über einer Woche.

Wann kommt Frau Holle im Süden Österreichs?

Der Süden könnte sich aber Ende übernächster Woche über jede Menge Neuschnee freuen. Derzeit zeigt ein Wettermodell nämlich die „perfekte Schneelage“ für den Süden an – allerdings erst für Freitag, den 13. Dezember 2024. „Das ist also noch nichts seriöses“, weiß auch Hohenwarter. Derzeit sei es noch sehr unwahrscheinlich, was und ob das auch tatsächlich so geschehen wird. Für den Süden Kärntens und der Steiermark heißt es also vorerst: Bitte weiter warten.