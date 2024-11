Österreichweite Änderungen bei DHL: Hier kannst du dein Paket jetzt abholen

Onlineshopping erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. In diesem Zusammenhang werden auch Paketboxen immer populärer, wo Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit ihr bestelltes Paket unkompliziert abholen können. In Wien gab es heuer einen regelrechten Boom solcher Paketstationen.

DHL-Pakete an 600 myflexbox-Standorten abholen

Auch bei DHL ist man sich dieser Entwicklungen bewusst: Nach einer erfolgreichen Pilotphase erweitert DHL Express sein Service auf der letzten Meile. Ab sofort können DHL-Express-Kunden ihre Sendungen österreichweit an rund 600 myflexbox-Standorten abholen – und auch aufgeben. Die Abholung sowie die Retournierung von vorab bezahlten Sendungen sind kontaktlos und rund um die Uhr möglich. Wo sich der nächstgelegene Standort befindet, kann ganz einfach online eruiert werden.

Zusammengefasst: Was ist neu? DHL-Express-Pakete können ab jetzt rund österreichweit an 600 myflexbox-Standorten abgeholt und aufgegeben werden.

Nachhaltige Partnerschaft zwischen DHL und myflexbox

Die Partnerschaft zwischen DHL Express und myflexbox soll laut den Verantwortlichen dazu beitragen, die Smart-City-Logistik in Österreich nachhaltiger zu gestalten und CO₂-Emissionen durch die Vermeidung unnötiger Wege zu reduzieren. „Wir sind stolz, mit DHL Express einen weiteren führenden Logistikdienstleister an Bord zu haben. Damit bieten wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität. Unser starkes Wachstum bestätigt erneut, dass unser offener Ansatz absolut richtig ist,“ freut sich Jonathan Grothaus, Co-CEO und Founder myflexbox.

Kooperation soll Kundenzufriedenheit stärken

Auch bei DHL zeigt man sich zufrieden mit der neuen Kooperation. „Für DHL steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Wir sind bestrebt, unsere hohen Standards beizubehalten und legen größten Wert darauf, unseren Kunden durchgehend erstklassigen Service zu bieten und die Zustellung so angenehm wie möglich zu gestalten. Unsere Verstärkung der Zusammenarbeit mit myflexbox ist ein konsequenter Schritt, um die Empfangsmöglichkeiten unserer Kunden zu optimieren,“ so Ralf Schweighöfer, CEO DHL Express Austria.

©Lukas Mühlleitner Die neue Kooperation zwischen DHL und myflexbox soll für mehr Flexibilität für Kunden sorgen.

Wie funktioniert die Abholung bei myflexbox?

Um Pakete oder Waren in einer myflexbox-Station abzuholen, zu retournieren oder zu versenden, musst du dich nirgends registrieren. Wenn ein Paket für dich hinterlegt wird, bekommst du eine automatische Benachrichtigung von DHL Express per E-Mail und/oder SMS. In dieser Nachricht findest du einen Abholcode, mit dem du dein Paket an der entsprechenden Station bekommst. Wenn es Probleme mit dem Code geben sollte, kannst du dich an den DHL-Express-Kundenservice wenden. Wie lange ein Paket in der myflexbox zur Abholung bereit steht, wird dir in deiner Benachrichtigung mitgeteilt.

Wie funktioniert die Retournierung von Paketen?

Willst du ein Paket retournieren, kannst du das bei einer myflexbox in deiner Nähe tun. Die Rücksendung funktioniert folgendermaßen: Im ersten Schritt scannst du bei der myflexbox-Station das DHL-Express-Etikett auf deinem Retourenpaket. Danach wirst du aufgefordert, deine E-Mail-Adresse und optional deine Telefonnummer anzugeben. Ist das erledigt, öffnet sich ein Fach und du kannst dein Paket dort hineingeben. Danach erhältst du noch eine SMS- oder E-Mail-Bestätigung.