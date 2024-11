Anzeigen-Hagel in Salzburg nach Polizei-Schwerpunktkontrollen

Sowohl am gestrigen Freitag, 29. November, als auch in der Nacht auf Samstag, 30. November 2024, haben mehrere Polizeistreifen in der Stadt Salzburg, sowie in den Bezirken Hallein und Salzburg-Umgebung Schwerpunktkontrollen im Verkehr durchgeführt. Bei Radarmessungen wurden dabei insgesamt 119 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt, die Verkehrsteilnehmer wurden angezeigt.

Zwei Führerscheine wegen Alkohol bzw. Drogen am Steuer abgenommen

Als die Polizisten wegen Alkohol und Drogen im Verkehr kontrollierten und insgesamt 180 Fahrzeuge und deren Lenker an die Seite holten, wurden ebenfalls zwei Personen angezeigt – einmal wegen Alkohol, einmal wegen Drogen am Steuer. Beiden wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt jeweils untersagt. Zudem wurde zwei Lenkern noch die Weiterfahrt wegen einer Minderalkoholisierung untersagt und es wurden drei weitere Anzeigen und sieben Organmandate wegen anderer Straßenverkehrsdelikte verhängt.

Was geschehen ist

Was war nun aber geschehen? Freitagvormittag zogen Polizisten in Elsbethen (Salzburg-Umgebung) einen 42-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr, der nicht nur keinen Führerschein hatte, sondern auch mit 0,53 Promille unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle am Abend wurde dann eine 23-jährige Frau mit deutlich erkennbaren Merkmalen einer Beeinträchtigung aufgehalten. Sie gab nach einem positiven Drogentest an, vor Antritt der Fahrt Kokain konsumiert zu haben, so die Polizei.