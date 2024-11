Warum Mütter ihre Kinder töten – erschütternde Gründe hinter Tragödien

In der Steiermark erdrosselte eine Mutter ihr Neugeborenes unmittelbar nach der Geburt. Wie es zu solchen Verzweiflungstaten kommt und warum viele Hilferufe ungehört bleiben, zeigt „Thema“ in einer bewegenden Reportage.

In der Steiermark erdrosselte eine Mutter ihr Neugeborenes unmittelbar nach der Geburt. Wie es zu solchen Verzweiflungstaten kommt und warum viele Hilferufe ungehört bleiben, zeigt „Thema“ in einer bewegenden Reportage.

Ein Fall, der tief unter die Haut geht: In der Steiermark wurde ein Neugeborenes unmittelbar nach seiner Geburt von der eigenen Mutter erdrosselt. Dieses schreckliche Verbrechen wirft drängende Fragen auf – was treibt eine Mutter zu einer solchen Tat? Psychiaterin Claudia Klier von der Med-Uni Wien erklärt, dass es in solchen Fällen oft nicht um bewusste Grausamkeit geht, sondern um verzweifelte Hilflosigkeit: „Die Frauen befinden sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie sehen keinen Ausweg, sind wie in einem Tunnel gefangen und glauben, niemand könne ihnen helfen.“

Verzweiflung statt Vorsatz

Die Mutter, die ihr Kind tötete, lebte Medienberichten zufolge in schwierigen sozialen Verhältnissen. Ähnliche Fälle zeigen, dass finanzielle Not, soziale Isolation oder der immense Druck, der auf Frauen in ungewollten Schwangerschaften lastet, solche Taten begünstigen können. Vor allem junge Mütter, die keinerlei Unterstützung haben, geraten in ausweglose Situationen.

Was hätte helfen können?

Die traurige Wahrheit ist: Solche Tragödien könnten oft verhindert werden. Mit der Einführung von Babyklappen – an denen Neugeborene anonym abgegeben werden können – wurden bereits Fortschritte gemacht. Doch gerade in ländlichen Regionen, wie sie in der Steiermark häufig vorkommen, wissen viele Frauen nicht von diesen Möglichkeiten oder schämen sich, sie zu nutzen. „Man muss die betroffenen Frauen frühzeitig erreichen und entlasten“, sagt Klier. Sie fordert mehr psychologische Beratung während der Schwangerschaft und niedrigschwellige Hilfsangebote, die Frauen in Notsituationen anonym und schnell nutzen können.

Der Hilferuf bleibt oft ungehört

In Einrichtungen wie Frauenhäusern oder Notrufzentralen wird immer wieder berichtet, dass sich betroffene Mütter oft erst dann melden, wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sehen – oder, tragischerweise, gar nicht. Eine Sozialarbeiterin aus Graz erklärt: „Viele Frauen kommen erst nach einem Schicksalsschlag zu uns. Vorher trauen sie sich nicht, über ihre Ängste zu sprechen.“

Die Lehren aus der Tragödie

Der Fall in der Steiermark zeigt, wie wichtig es ist, das Tabu rund um psychische Erkrankungen und Hilfeschreie von Müttern zu brechen. Es braucht mehr Aufklärung und Unterstützung für Frauen in Krisensituationen – besonders in abgelegenen Regionen, wo der Zugang zu Hilfsangeboten eingeschränkt ist.

„Thema“ am 2. Dezember auf ORF 2 und ORF ON: Christoph Feurstein beleuchtet diesen schockierenden Fall und zeigt in der ORF-Sendung „Thema“ am 2. Dezember um 21.20 Uhr, wie Frauen in Not geholfen werden könnte und welche Einrichtungen in der Steiermark Unterstützung bieten.