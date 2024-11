Fête Blanche 2025: Termin für Kultevent am Wörthersee steht jetzt fest

Die Fête Blanche am Wörthersee geht in eine neue Runde: Im Juli verwandelt sich der Wörthersee erneut in das Zentrum der legendären weißen Partynacht. In Abstimmung mit den Tourismusverbänden am Wörthersee wurde der Termin für Freitag, den 18. Juli 2025, fixiert.

©eventbox.at In der Fabrik Saag wird bei der Fête Blanche jedes Jahr ordentlich gefeiert.

Headliner-Suche startet

Zahlreiche Gastronomen rund um den Wörthersee, wie der GIG Club in Velden, haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Veranstalter und Markenrechtsinhaber Dieter Kienberger zeigt sich erfreut: „Es freut mich sehr, dass wir unter Berücksichtigung der vielen Events in Kärnten einen für alle Beteiligten passenden Termin gefunden haben. Die Suche nach dem großen musikalischen Headliner für die Fête Blanche kann somit beginnen.“ Das DJ-Line-up sowie weitere Programmdetails werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben, heißt es seitens der Veranstalter. Wie gewohnt können die Gäste mit einem internationalen Staraufgebot und einzigartigen Showeinlagen rechnen.

©eventbox.at Bei der Fête Blanche 2024 trat unter anderem der New Yorker DJ Todd Terry auf.

Mitmachen bei der Fête Blanche: Alle sind eingeladen

Wie jedes Jahr sind alle Hoteliers, Gastronomen und andere Betriebe eingeladen, sich an der Veranstaltung zu beteiligen. „An diesem Tag dürfen am Wörthersee alle Betriebe die über die Grenzen Österreichs hinaus bekannte und renommierte Marke Fête Blanche kostenlos nutzen. Jeder Beitrag zum weißen Fest am Wörthersee wird in unser Programm aufgenommen und beworben“, erklärt Kienberger. Der Ticketverkauf startet noch vor Weihnachten.