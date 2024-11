Wienerin von Kollegen sexuell belästigt – dann kommt Chef mit Kündigung

Nachdem eine Wiener Kellnerin nach Dienstschluss von ihrem Kollegen belästigt wurde, hat sie ihren Chef um Änderung des Dienstplanes gebeten. Dieser verneinte jedoch, in der Folge beendete er zwar das Dienstverhältnis mit dem Belästiger, er drängte aber auch das Opfer zur „Einvernehmlichen“, wie die Arbeiterkammer Wien nun berichtet. Wie hat sich der Fall nun aber zugetragen?

Was war passiert?

Mit einer Freundin und einem Arbeitskollegen war die Frau nach Dienstschluss noch feiern gegangen. In weiterer Folge setzten die drei den Abend in der Wohnung der Kellnerin fort, ihre Freundin schlief aber nach einiger Zeit ein, woraufhin die Kellnerin den Kollegen bat, zu gehen. Dann soll es aber geschehen sein: Der Mann bedrängte sie sexuell. Die Frau sperrte sich daraufhin im Badezimmer ein und rief die Polizei – diese wiederum fanden vor Ort einen „schwer betrunkenen, aggressiven Mann und eine zutiefst verängstigte Frau vor“, erklärt die Arbeiterkammer. Der Mann wurde festgenommen.

Kellnerin bringt „Unruhe ins Team“

Ihr Chef jedoch beendete nicht nur das Dienstverhältnis mit dem Mann sondern wollte auch jenes mit der Kellnerin beenden, weil sie „Unruhe ins Team bringe“, so die AK. Zudem kündigte er an, dass er das Dienstverhältnis mit dem Mann wieder aufnehmen würde, sollte das Strafverfahren ohne Schuldspruch enden. An diesem Punkt sprang aber die Arbeiterkammer der Frau bei und brachte den Fall vor Gericht. Dieses urteilte, „dass der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin nach der sexuellen Belästigung in ihrer Menschenwürde verletzt und diskriminiert hatte und verpflichtete ihn zur Zahlung von 4.000 Euro Schadenersatz“, so die AK abschließend.