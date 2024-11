Vergewaltigung am Kirchtag? Passanten hörten Hilfeschreie

Ein Mann soll eine Frau bei einem Kirchtag im Juli in Kärnten vergewaltigt haben. Nun startet der Gerichtsprozess am Landesgericht Klagenfurt.

Ein Mann soll eine Frau bei einem Kirchtag im Juli in Kärnten vergewaltigt haben. Nun startet der Gerichtsprozess am Landesgericht Klagenfurt.

Es sind schwere Vorwürfe, wegen denen sich ein Mann am Freitag, den 6. Dezember, am Landesgericht Klagenfurt verantworten muss: Er soll am 14. Juli 2024 beim Kirchtag in Fresach (Villach-Land) eine Frau vergewaltigt haben. Der mutmaßliche Tathergang ist schockierend: Er soll die Frau in sein Auto gelockt und sie nach einem Fluchtversuch hinter ein Gebüsch gezerrt und sexuell missbraucht haben. Passanten, die mit geöffneten Autofenstern vorbeifuhren, hörten die Schreie der Frau und eilten ihr zu Hilfe. Am Freitag findet der Prozess gegen den Angeklagten statt, den Vorsitz führt Richter Gernot Kugi. Es gilt die Unschuldsvermutung.