Graz setzt auf grüne Beschaffung: Partnerschaft mit Klimaministerium

Graz ist damit die dritte Gemeinde in Österreich, die diese Partnerschaft eingeht – nach Linz und Villach. Ziel ist es, durch die Ausrichtung der städtischen Beschaffungen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und gleichzeitig die soziale Verantwortung zu stärken.

Nachhaltigkeit als Ziel der Partnerschaft

„Mit der Unterzeichnung dieser strategischen Partnerschaft wird die Orientierung an Nachhaltigkeit auch in der öffentlichen Beschaffung der Stadt Graz weiter gestärkt“, so Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Bereits jetzt legt die städtische Richtlinie fest, dass bei der Vergabe von Aufträgen neben Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt werden müssen. Dabei werden unter anderem Aspekte wie die Beschäftigung von Frauen, Langzeitarbeitslosen, Menschen mit Behinderungen und älteren Arbeitnehmer:innen beachtet.

Der naBe-Aktionsplan als Grundlage

Ein zentraler Bestandteil der Partnerschaft ist die Teilnahme an der naBe-Plattform der Bundesbeschaffungs-GmbH (BBG). Auf dieser Plattform wird der naBe-Aktionsplan verfolgt, der sich auf 16 Beschaffungsgruppen konzentriert. Ziel ist es, langfristig Kosten sowie Umwelt- und Sozialbelastungen zu reduzieren. Die Stadt Graz wird unter anderem eine naBe-Beauftragte bzw. einen naBe-Beauftragten installieren, um die Umsetzung dieser Ziele zu gewährleisten. „Die Stadt Graz als Partner für nachhaltige Beschaffung ist ein wichtiger Schritt. Besonders in den Bereichen Baubereich, Ressourcenmanagement und Kreislaufwirtschaft sehen wir gute Möglichkeiten für künftige Kooperationen“, so Sektionschef Christian Holzer vom Klimaministerium.

Kooperation und Wissensaustausch

Neben der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen wird die Partnerschaft auch den Austausch und die Kooperation bei der Weiterentwicklung der naBe-Kriterien sowie bei Monitoring und Fortbildung fördern. Die Stadt Graz wird dabei auf Workshops, Schulungen und Beratungen setzen, um das Thema nachhaltige Beschaffung weiter voranzutreiben. Die Partnerschaft wurde bereits am 20. September im Gemeinderat beschlossen und nun offiziell von Bürgermeisterin Elke Kahr und Sektionschef Christian Holzer unterzeichnet.

Workshop zur sozialen Beschaffung

Am 5. Dezember findet im Meerscheinschlössel ein Workshop zum Thema soziale Beschaffung statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die sozialen Aspekte in der öffentlichen Beschaffung weiter vertieft und besprochen.