Pflegefälle bekommen 1.000 Euro monatlich zu wenig: „Inakzeptabel…“

Die Arbeiterkammer Vorarlberg berichtet von gleich zwei Fällen fehlerhafter Einstufungen beim Pflegegeld – und diese Fälle haben es durchaus in sich. „Frau B. und Herr W. wurden zunächst jeweils in Pflegestufe 1 eingestuft – ein gravierender Fehler, wie gerichtliche Gutachten bestätigen“, heißt es dazu auf der Website der Arbeiterkammer. Während Frau B. nachträglich in Pflegestufe 6 eingestuft wurde, bekam Herr W. eine Einstufung in Pflegestufe 5.

Pflegegeld um 930 bzw. 1.370 Euro monatlich zu niedrig

Um zu verdeutlichen, was das nun bedeutet: Laut Gesundheitsministerium hat man in Pflegestufe 1 einen Pflegebedarf von mehr als 65 Stunden im Monat, während in Pflegestufe 5 und 6 sich dieser Bedarf auf mehr als 180 Stunden erhöht. Doch nicht nur das, auch das Pflegegeld, das dabei bezogen wird, ist massiv höher. So gibt es in Pflegestufe 1 insgesamt 192 Euro pro Monat, während man in Pflegestufe 5 schon 1.123,50 Euro monatlich bekommt, in Pflegestufe 6 sind es überhaupt 1.568,90 Euro pro Monat.

Pflegebedarf von Versicherungsträgern „deutlich unterschätzt“

„Die Betroffenen und ihre Angehörigen wären ohne Unterstützung mit erheblichen finanziellen Einbußen belastet worden“, betont nun AK-Präsident Bernhard Heinzle. „Diese Fälle zeigen einmal mehr, wie wichtig die Arbeit unserer AK-Experten ist, um solche Fehler aufzudecken und zu korrigieren. In beiden Fällen wurde der tatsächliche Pflegebedarf von den Versicherungsträgern deutlich unterschätzt.“

Söhne wandten sich an Arbeiterkammer

In beiden Fällen hätten sich die Söhne der Betroffenen an die Arbeiterkammer gewandt. Ein gerichtliches Gutachten bestätigte schließlich, dass der Pflegebedarf der Betroffenen bereits zum Zeitpunkt der ursprünglichen Begutachtung deutlich höher gewesen sei. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Gutachten seien in diesem Fall auch die pflegenden Angehörigen angehört worden. „Es ist inakzeptabel, dass die pflegenden Angehörigen in den ursprünglichen Gutachten nicht berücksichtigt wurden“, kritisiert Heinzle. „Gerade ihre Einschätzungen sind oft entscheidend für eine gerechte Einstufung.“