Österreicher (16) in Innsbruck krankenhausreif geprügelt

Die Rettung musste Freitagnachmittag einen 16-jährigen Österreicher in Innsbruck nach einer Prügel-Attacke ins Krankenhaus bringen.

Veröffentlicht am 30. November 2024, 10:08 / ©5 Minuten

Die Tat ereignete sich Freitagnachmittag am Lohbachufer in Innsbruck. Aus derzeit noch unbekannten Gründen wurde dort ein 16-jähriger Österreicher von zwei bis drei Personen verprügelt. Wie die Polizei berichtet, versetzten sie ihm Schläge auf den Kopf und Fußtritte, wodurch der Jugendliche verletzt wurde und in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden musste. Eine sofortige, polizeiliche Fahndung verlief negativ. Weitere Ermittlungen folgen nun.