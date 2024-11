„Wir machen uns Sorgen“ – Mutter sucht verzweifelt nach 14-jährigem Sohn

Janines Sohn Jan, 14 Jahre alt, ist seit Donnerstag, dem 28. November 2024, verschwunden. Die Polizei hat bereits ihre Streifen verstärkt, doch die Mutter weiß nicht, wo ihr Sohn sich aufhält – und das lässt sie in tiefster Sorge zurück, wie sie im Gespräch mit 5 Minuten erzählt.

„Jan hat sich gestern kurz telefonisch gemeldet“

„Jan hat sich gestern kurz telefonisch gemeldet, aber er wollte mir nicht sagen, wo er sich aufhält oder ob er nach Hause kommt. Ich muss abwarten und hoffen, dass er irgendwann von selbst nachdenkt“, erzählt die Mutter voller Sorge. Der Teenager, 1,75 Meter groß, kräftiger gebaut, mit brünetten Haaren und braunen Augen, soll anscheinend in Graz unterwegs sein, erzählt die besorgte Mutter. „Er trägt eine rote GAK-Jacke. Das letzte Update war, dass er gestern gegen 17 Uhr am Roseggerhaus in Graz gesehen wurde“, so die Mutter weiter.

„Ich bin dankbar für jede Hilfe“

Was die Situation noch schwieriger macht: Jan hat ein „Top-Ticket“, mit dem er theoretisch überall hinfahren könnte. Er könnte also jederzeit in jeder Ecke der Steiermark auftauchen. „Wir wissen, dass er in Graz ist, aber mehr nicht“, erklärt sie weiter. „Bitte, wenn jemand Jan sieht, dann haltet ihn nicht fest, weil ich nicht weiß, wie er reagieren wird. Ruft einfach den Polizeiposten in Deutschfeistritz an und meldet, wo ihr ihn gesehen habt. Ich bin dankbar für jede Hilfe.“

Hast du Jan gesehen? Falls du Jan gesehen hast, informiere bitte die Polizeiinspektion in Deutschfeistritz (059 1336 131100) und teile mit, wo du ihn getroffen hast.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2024 um 10:17 Uhr aktualisiert