Erneut Bankomat in Floridsdorf gesprengt: Täter auf der Flucht

In den frühen Morgenstunden des 30. Novembers, gegen 2.50 Uhr, sollen drei Täter einen Bankomaten im Einkaufscenter in der Trillergasse in Wien-Floridsdorf gesprengt haben. Die unbekannten Tatverdächtigen sollen danach in eine unbekannte Richtung geflüchtet sein. Zusammenhänge mit der gestrigen Bankomatsprengung in Floridsdorf werden aktuell überprüft, wobei das Landeskriminalamt Wien die gegenständlichen Ermittlungen führt.

Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen, denen die unbekannten Täter vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.