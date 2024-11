Mordversuch? WEGA-Einschreiten könnte Frau das Leben gerettet haben

Im 4. Wiener Gemeindebezirk (Wieden) wurde die Polizei Freitagabend, am 29. November 2024, in die Belvederegasse gerufen. Vor Ort wurde eine 58-jährige Frau in ihrer Wohnung von einem Mann schwer verletzt, der Tatverdächtige sprang in weiterer Folge aus dem dritten Stock auf die Straße und verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an Ort und Stelle.

Verstorbener war 50-jähriger Italiener

Während Freitagabend noch unklar war, um wen es sich bei dem Verstorbenen handelte, ist nun klar: Der verstorbene Tatverdächtige war ein 50-jähriger Italiener. Bisherige Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann bereits für mehrere Wochen in der Wohnung gelebt haben soll. Kurz vor seiner geplanten Rückreise nach Italien wurde er jedoch von der Frau mit einem Diebstahl von Bargeld konfrontiert. Daraufhin dürfte die Situation eskaliert sein.

Vernehmung des Opfers noch nicht möglich

Wie die Polizei nun berichtet, sei der Tatverdächtige mit verschiedenen Gegenständen und unter massiver Gewaltanwendung auf die 58-Jährige losgegangen. Die Polizei glaubt, dass es sich dabei um einen Mordversuch gehandelt hätte – dank des schnellen Einschreitens der WEGA hätte die Frau demnach überlebt. Eine Vernehmung des Opfers sei aufgrund des Gesundheitszustandes noch nicht möglich, das Landeskriminalamt hat eine Obduktion des Verstorbenen angeregt. Weitere Erhebungen zur Tat dauern noch an.