Bombe im Briefkasten? Schwarzenegger-Villa von SWAT-Team gestürmt

Am US-Feiertag Thanksgiving am Donnerstag, dem 28. November 2024, kam es zu einem unerwarteten Polizeieinsatz bei Arnold Schwarzenegger. Ausgerechnet an diesem besinnlichen Tag rückte ein SWAT-Team zu der Villa des Hollywood-Stars in Los Angeles an – und das nicht, weil Arnie ein weiteres Action-Event geplant hatte.

Scherzanruf sorgte für SWAT-Einsatz bei Schwarzenegger

Der Grund für das Chaos? Ein Scherzanruf, bei dem behauptet wurde, eine Bombe sei im Briefkasten des ehemaligen US-Gouverneurs deponiert worden. Das Los Angeles Police Department (LAPD) ließ sich natürlich nicht zweimal bitten und stürmte das Anwesen des 77-jährigen Superstars, um der vermeintlichen Bedrohung nachzugehen. Glücklicherweise gab es bald Entwarnung: Nach einer gründlichen Untersuchung des Grundstücks und des Briefkastens fanden die Beamten nichts, was auf eine Bombe hindeutete. Der Feiertags-Horror entpuppte sich als Streich, der im sogenannten „Swatting“ endete – eine gefährliche Praxis, bei der durch falsche Notrufe teure Polizeieinsätze provoziert werden, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet.

Arnold verpasst den SWAT-Einsatz: Fitness statt Bombenalarm

Arnold selbst hatte von diesem ungebetenen „Besuch“ nichts mitbekommen. Der Fitness-Fan war zum Zeitpunkt des Vorfalls fleißig im Gym, um sich auf seine nächste Herausforderung vorzubereiten. Er verpasste also den „Einsatz“, der in seiner eigenen Villa stattfand, ohne dass er auch nur die Tür öffnete. Das Sicherheitsteam des ehemaligen „Terminator“-Stars gab der Polizei zu verstehen, dass es aufgrund der umfassenden Überwachungstechnik und des rund um die Uhr aktiven Sicherheitspersonals fast unmöglich sei, in diesem Bereich eine Bombe zu verstecken.

Schwarzenegger verteilt Thanksgiving-Pakete – zwei Tage später stürmt SWAT-Team seine Villa

Nur zwei Tage vor diesem Vorfall, am 26. November, war Schwarzenegger übrigens noch dabei, Thanksgiving-Pakete für Bedürftige zu verteilen. Doch auch für die Festtagsfreude gibt es scheinbar kein Entkommen, wenn das Internet einen schlechten Scherz spielt. Zum Glück verlief alles glimpflich und die Polizei konnte sich schnell wieder ihren eigentlichen Aufgaben zuwenden.