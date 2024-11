Raubüberfall in Favoriten: Mann (35) mit Messer verletzt

Ein 35-jähriger Mann gab gegenüber Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten an, dass er am 29. November gegen 15.45 Uhr von zwei ihm unbekannten männlichen Tatverdächtigen ausgeraubt und verletzt worden sei. Einer der Tatverdächtigen soll ihn mutmaßlich mit einem Messer am Körper verletzt und anschließend sein Handy gefordert haben. Die Tatverdächtigen flüchteten mit dem erbeuteten Mobiltelefon in eine unbekannte Richtung. Der verletzte Mann wurde von der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht. Eine Vernehmung des verletzten Mannes konnte bislang noch nicht durchgeführt werden.

Zeugenaufruf: Hast du den Vorfall gesehen?

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, durchgeführt. Zeugen, denen die unbekannten Täter vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 57800 erbeten.