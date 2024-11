Großes WhatsApp-Update bringt gleich mehrere Neuerungen für Nutzer

Ein großes WhatsApp-Update wartet gleich mit mehreren Neuerungen für Nutzer in Österreich auf.

Veröffentlicht am 30. November 2024

Die neueste WhatsApp-Version ist auf den meisten Handys schon verfügbar, die Neuerungen, die damit einhergehen, sind jedenfalls zahlreich. Diese fangen an bei der Entwurf-Funktion und enden beim Ende des nervenaufreibenden „Schreibt…“. Wir geben euch den Überblick über die Änderungen, die bereits implementiert wurden und jene, die in den Startlöchern stehen.

Entwurf-Funktion pinnt Chats oben an

Hat man mal eine Nachricht geschrieben, sie aber nicht abgeschickt, muss man sie von nun an nicht mehr gänzlich neu schreiben. Die neue Entwurf-Funktion macht es nämlich möglich. Ist einem genau das passiert, bleibt die Nachricht bestehen und der Chat ist sogar ganz oben angepinnt, damit man ja nicht auf die Nachricht vergisst bzw. daran erinnert wird, dass noch etwas offen ist.

„Schreibt…“-Ära auf WhatsApp ist beendet

Gänzlich beendet wird die Ära des Wartens, während jemand „Schreibt…“. Nun tauchen die sich bewegenden Punkte direkt im Chat auf, in Gruppenchats wird sogar das Foto des Schreibers angezeigt. Eine neue Listen-Funktion soll außerdem für mehr Ordnung sorgen, man kann eigene Kategorien erstellen und die unterschiedlichen Chats so ordnen, wie man das gerne hätte.

Das ist bei „WhatsApp“ noch geplant

Getestet wird laut Tech-Portalen aktuell unter anderem eine Funktion, die Gruppenchats weniger chaotisch wirken lässt. Künftig soll es möglich sein, nicht die gesamte Gruppe stumm zu schalten sondern nur Nachrichten, die nicht auf einen selbst bezogen sind. Man würde also Antworten, Erwähnungen und Co. weiterhin bekommen – trotz Stummschaltung. Weiters wird an einer „Reverse Image Search“-Funktion gearbeitet. Heißt: Man kann zukünftig eventuell Fotos im Internet suchen und schauen, ob sie von anderen Profilen missbraucht wurden. Damit sollen wohl vor allem Fake-Profile bekämpft werden. Bei Android-Handys ist die Funktion schon verfügbar.

Werden Sprachnachrichten bald transkribiert?

Eine große Änderung und viel Freude für Gegner von Sprachnachrichten könnte sein, dass WhatsApp derzeit testet, die Sprachnachrichten transkribieren und als Text anzeigen zu lassen. Anfangs wird die Funktion aber wohl nur für die Sprachen Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch verfügbar sein und noch nicht für Deutsch. Im hauseigenen Blog erklärt WhatsApp jedoch, dass man plant, die Funktion auch auf weitere Sprachen auszuweiten. Unklar ist ebenfalls noch, wie die Funktion dann schlussendlich mit Dialekten zurecht kommen wird.

