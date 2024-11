25.000 Euro für Weihnachtsaktion für ukrainische Kinder in Not

Mit einer Spende von 25.000 Euro unterstützt die Stadt Graz die Weihnachtsaktion der VinziWerke für bedürftige Kinder und Flüchtlinge in der Ukraine.

Mit einer Spende von 25.000 Euro unterstützt die Stadt Graz die Weihnachtsaktion der VinziWerke für bedürftige Kinder und Flüchtlinge in der Ukraine.

Veröffentlicht am 30. November 2024, 11:09 / ©5 Minuten

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine 2022 leisten die VinziWerke humanitäre Hilfe vor Ort. Besonders in der Oblast Lviv werden jetzt, im Rahmen der „VinziHerz – Ukrainehilfe“, Weihnachtsaktionen 2024 durchgeführt. Diese beinhalten unter anderem die Verteilung von Sachspenden, Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln sowie medizinischem Hilfsbedarf und Winterbekleidung. Zusätzlich werden Weihnachtsgeschenke für 890 armutsbetroffene Kinder, vor allem Binnenflüchtlinge, organisiert.

Förderung im Grazer Stadtsenat einstimmig beschlossen

Die Aktion wird maßgeblich von Friedrich Möstl, dem Honorarkonsul der Ukraine und Vorstandsmitglied der VinziWerke Österreich, unterstützt. Auch die Stadt Graz beteiligt sich an dieser wichtigen Initiative. In enger Abstimmung mit Möstl und im Rahmen der Projektpartnerschaft zwischen Graz und Lviv wurde die Stadt Graz um finanzielle Unterstützung gebeten. Der Stadtsenat hat die Bitte um eine Förderung in Höhe von 25.000 Euro einstimmig beschlossen.