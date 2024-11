Hubschrauber im Einsatz: Jäger (70) bei Sturz schwer verletzt

In der Nacht auf Samstag, 30. November 2024, wurde die Bergrettung Leogang zu einem nächtlichen Einsatz in den Leoganger Steinbergen (Pinzgau, Salzburg) gerufen. Ein etwa 70 Jahre alter Jäger war in der Nähe seiner Jagdhütte gestürzt und benötigte dringend medizinische Hilfe. „Zwölf Bergretter machten sich sofort auf den Weg, um ihn unter herausfordernden Bedingungen in der Nacht schnell zu erreichen. Ein Arzt, der Teil des Einsatzteams war, konnte vor Ort erste medizinische Maßnahmen ergreifen und den Jäger etwas stabilisieren“, heißt es nun seitens der Bergretter in einer Aussendung.

Auch Flugrettung aus Kärnten wurde angefordert

Da das Gelände unwegsam war und auch aufgrund der vorherrschenden Wetterbedingungen wurde die Flugrettung aus Kärnten für eine spezielle Nacht-Windenbergung angefordert. So konnte der Schwerverletzte schließlich mittels Taubergung gerettet und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Der Jagdhund des Mannes wurde von den Einsatzkräften der Bergrettung ins Tal gebracht.