Mülltonnenbrand im Lavanttal: Flammen breiteten sich aus

Im Lavanttal geriet heute in der Früh eine Mülltonne in einer Wohnhauseinfahrt in Brand und sorgte für einen Feuerwehreinsatz.