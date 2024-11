Gemeinsam für den Frieden: Rotes Kreuz lädt zum Friedenslauf 2024

Symbolfoto

Symbolfoto Läufer starten in Premstätten und Dobl-Zwaring, um das Friedenslicht nach Lieboch zu bringen und mit dem Reinerlös einer Familie in Not zu helfen. Lieboch Für den guten Zweck #goodnews

