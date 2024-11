Millionen in Österreich zahlen Servicegebühr: Aber wieso eigentlich?

Anfangs hat die Servicegebühr für die E-Card, die man Jahr für Jahr bezahlt, noch zehn Euro ausgemacht, doch sie wird jährlich erhöht – mittlerweile liegt sie bei 13,80 Euro pro Jahr. Doch viele Österreicher bekommen das gar nicht mit und wissen teilweise auch gar nichts von der Servicegebühr. Der Grund liegt darin, dass sie automatisch vom Gehalt im November abgezogen wird, mit 15. des Monats wird sie nämlich fällig. Da im November oft auch das Weihnachtsgeld kommt, fällt es vielen nicht auf. Wir klären nun einige Fragen Fragen rund um das Serviceentgelt für die E-Card.

Was, wenn ich die Servicegebühr für die E-Card mehrfach bezahle?

Tatsächlich gibt es einige Fälle in Österreich, wo die Servicegebühr für die E-Card gleich mehrfach vom Konto des Betroffenen abgezogen wird. Das betrifft vor allem jene Menschen, die mehreren Jobs gleichzeitig nachgehen, da jeder Arbeitgeber die Servicegebühr abführen muss. Bezahlen muss man sie aber dennoch nur einmal, was man machen kann, wenn sie mehrfach abgezogen wird, erfahrt ihr hier: E-Card-Servicegebühr ist fällig: Diese Österreicher zahlen zu viel.

Wieso und wofür gibt es die Servicegebühr für die E-Card?

Wie der Dachverband der Sozialversicherungen (DVSV) auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt, ist für die E-Card jährlich ein Serviceentgelt zu entrichten. „Dabei handelt es sich um einen pauschalierten Selbstbehalt für die Leistungen der Krankenversicherungen nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG)“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Seit wann gibt es das Serviceentgelt für die E-Card?

Bereits seit 15. November 2005 wird die Servicegebühr für die E-Card eingehoben, damals lagen die Kosten noch bei 10 Euro pro Kalenderjahr. „Das Serviceentgelt wird jährlich nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel angepasst“, heißt es dazu seitens des DVSV. Daher macht die Gebühr im heurigen Jahr 13,80 Euro aus.

So wird die Gebühr für die E-Card für 2025 berechnet: Das Service-Entgelt für 2024 (13,35 Euro) wird dabei mit der Aufwertungszahl für 2024 (1,035) multipliziert (Ergebnis: 13,81725 Euro) und dann auf fünf Cent gerundet – ergibt 13,80 Euro, die mit dem Novembergehalt abgezogen werden bzw. wurden.

Könne die E-Card-Servicegebühr gekippt werden?

Nachdem in letzter Zeit häufiger davon berichtet wurde, dass Servicegebühren vor allem von Handyanbietern gekippt werden, stellt sich diese Frage auch bei der E-Card-Servicegebühr. Darauf hat der DVSV eine einfache Antwort: „Der Vergleich ist nicht passend. Selbstbehalte in der Krankenversicherung sind Sache einer politischen Bewertung.“ Die E-Card-Servicegebühr kann also nicht so „einfach“ gekippt werden.

Wird die Ausstellung der E-Card bald nicht mehr kostenlos sein?

Auch die Frage, ob die Ausstellung der E-Card demnächst nicht mehr kostenlos sein könnte und eventuelle Kosten die Servicegebühr ersetzen könnten, verneint man seitens des DVSV: „Derzeit gibt es keine Überlegungen, für die Ausstellung der E-Card eine Gebühr zu verlangen.“