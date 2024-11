Alle Jahre wieder: Gratis-Öffis an den Adventsamstagen in Graz

Weihnachtliche Stimmung in Graz: An den Adventsamstagen sind alle Straßenbahnen und Busse der Graz Linien kostenlos.

Weihnachtliche Stimmung in Graz: An den Adventsamstagen sind alle Straßenbahnen und Busse der Graz Linien kostenlos.

Ab Samstag, dem 30. November 2024, können alle Fahrgäste in Graz an den Adventsamstagen kostenlos mit den Straßenbahnen und Bussen der Graz Linien fahren. Die Stadt setzt damit auf ein bewährtes Konzept, um an den verkehrsintensiven Samstagen vor Weihnachten mehr Menschen in die Innenstadt zu bringen und gleichzeitig den Verkehr zu entlasten.

Grazer Kernzone 101 für Fahrgäste an Adventsamstagen gratis

Kostenlos fahren können Passagiere auf allen städtischen Linien mit ein- und zweistelligen Nummern innerhalb der Zone 101 – dazu gehören die bekannten Straßenbahn- und Buslinien wie der 32er oder der 66er. Ausgenommen sind hingegen Linien wie die 125, die aus dem Umland nach Graz fährt.

Weihnachtliche Aktionen und Spaß auf der Linie 5: Gratis-Fahrt und Unterhaltung in Graz

Zusätzlich sorgt die Graz Linie mit besonderen Aktionen für weihnachtliche Stimmung. So wird am 30. November die Linie 5 wieder im regulären Betrieb aufgenommen, mit Aktionen an den Haltestellen entlang der Strecke. Dort gibt es gebrannte Mandeln, Maroni, Lebkuchen und alkoholfreies Bier. An der Endstation Puntigam sorgt zwischen 15 und 18 Uhr die Clownschule Jakotopia für Unterhaltung, auch der Nikolaus wird vorbeischauen.