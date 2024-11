Verkehrsunfall kurz nach Mitternacht: Auto kracht in Zaun

Veröffentlicht am 30. November 2024, 12:40 / ©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt

In der Nacht auf Samstag, dem 30. November 2024, kurz nach Mitternacht, ereignete sich in Leoben ein Unfall, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abkam und einen Zaun beschädigte. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. „Unsere Feuerwehr wurde sofort von der Polizei alarmiert, um die Unfallstelle abzusichern und die Straße für den Verkehr wieder freizumachen. In Zusammenarbeit mit einem Abschleppunternehmen wurde der stark beschädigte Pkw abtransportiert und die Fahrbahn von Wrackteilen befreit“, teilt die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt mit.