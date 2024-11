Klagenfurt Festival 2025: Internationale Acts und hochkarätiges Programm

Ein Blick in den bis auf den letzten Platz ausverkauften Burghof in Klagenfurt im Vorjahr.

Von 23. Mai bis 11. Juni 2025 geben sich in Klagenfurt wieder Stars der Kunst- und Kulturszene die Klinke in die Hand. Auch die fünfte Auflage des renommierten „Klagenfurt Festivals“ bietet eine Vielfalt an außergewöhnlichen, sehens- und erlebenswerten Kulturveranstaltungen.

Vielfältiges Programm geplant

Internationale Acts wie der Musik-Performer „Bonaparte“ oder die gefeierte holländische Sängerin „Kovacs“ kommen ebenso nach Klagenfurt wie die Schauspielgrößen Lars Eidinger, Bibiana Beglau oder Philipp Hochmair. Mit dabei auch Kultband „Soap&Skin“, „Clara Luzia“ oder Pop-Literat Benjamin von Stuckrad-Barre. Die „Musicbanda Franui“ mit Nicholas Ofczarek gastiert im Stadttheater, Schauspielstar Ben Becker im Klagenfurter Dom. Das diesjährige Programm stellt sich auch den politischen Themen der Zeit: Die „Tiger Lillies“ reagieren auf die aktuellen Kriege mit ihrer Bearbeitung von Karl Kraus „Die letzten Tage der Menschheit“, die „Tagespresse History“ setzt sich satirisch mit dem Österreichertum auseinander, und „Pussy Riot“ zeigen ihre um aktuelle Bezüge erweiterte Neufassung der Riot Days. Ergänzt wird das Programm unter anderem durch Walking Concerts, Auftritte von „Sharktank“ und „endless wellness“ und einer Lesung und einem Konzert von Peter Licht. In den nächsten Wochen ist mit weiteren Überraschungen im Programm zu rechnen, wie die Veranstalter bekannt gaben.

©Katarina Soskic Soap & Skin, einer der Hauptacts des Klagenfurt Festival 2025, wird im Burghof auftreten. ©Spyros Rennt Lars Eidinger hat Liebesgedichte und seine Anti-Disco im Gepäck.

Scheider: Klagenfurt Festival ist „Fixpunkt im Event-Kalender“

Das Klagenfurt Festival findet in Kooperation mit der Landeshauptstadt Klagenfurt, dem Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee und dem Land Kärnten statt. Bürgermeister Christian Scheider zeigt sich stolz und voller Vorfreude auf das neue Programm: „Das Klagenfurt Festival, welches im kommenden Jahr wieder im Frühsommer über die Bühne geht, ist mittlerweile zu einem Fixpunkt im Event-Kalender unserer Stadt geworden.“ Für Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz zeigt das Klagenfurt Festival, „wie bedeutend Kunst und Kultur im öffentlichen Raum sind.“In den vergangenen Jahren brachten die Veranstaltungen des Klagenfurt Festival Besucher aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum in die Stadt. Das freut Adolf Kulterer, den Vorsitzenden des Tourismusverbandes Klagenfurt am Wörthersee: „Das Klagenfurt Festival belebt nicht nur die Vorsaison, sondern ist ein wichtiger Baustein zur Positionierung von Klagenfurt als junge, weltoffene Stadt, in der das ganze Jahr über Kultur in vielen Facetten spürbar ist“.