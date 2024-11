„Licht aus!“: CHS Villach setzt Zeichen gegen Lichtverschmutzung

Veröffentlicht am 30. November 2024, 12:48 / ©CHS Villach

Das CHS Villach geht mit gutem Beispiel voran: Als erste Villacher Schule beteiligt sich das CHS an der Initiative „Licht Aus!“, die von der Stadt Villach ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, die Lichtverschmutzung zu reduzieren und somit einen aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Lebensqualität zu leisten.

Schülerinnen und Schüler erforschen Lichtverschmutzung

Am „CHS for future“-Aktionstag widmeten sich die Medien-Klassen 3AKMD und 3BKMD diesem Thema. Die Schülerinnen und Schüler führten Interviews mit Villacher Unternehmen, die sich bereits der Initiative angeschlossen haben und ihre Außenbeleuchtung sowie Leuchtreklame reduzieren. Dabei wurde den Jugendlichen klar, dass Lichtverschmutzung weitreichende Folgen hat, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Auf Anregung von Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig überprüften die Schülerinnen und Schüler, ob auch ihre eigene Schule die Kriterien für eine Teilnahme an der Initiative erfüllt. Da das CHS bereits eine moderne, umweltbewusste Lichtsteuerung nutzt – alle Lichter sind sensorgesteuert und schalten sich um 21.45 Uhr aus – stand einer Teilnahme nichts mehr im Weg.

©CHS Villach Die Schülerinnen und Schüler des CHS Villach führten auch Interviews mit Unternehmen zum Thema Lichtverschmutzung. ©CHS Villach Als erste Schule nimmt das CHS Villach an der Initiative „Licht aus!“ teil.

„Licht aus!“-Sticker für die CHS Villach

Das neu erlangte Wissen über Lichtverschmutzung setzten die Jugendlichen kreativ um: Mit informativen und ansprechend gestalteten Plakaten brachten sie ihre Erkenntnisse auf den Punkt. Die Plakate wurden stolz bei einem Besuch von Vizebürgermeisterin Katholnig und Stadtrat Christian Pober am CHS präsentiert. Als Anerkennung für dieses vorbildliche Engagement wurde dem CHS als erster Bildungseinrichtung in Villach der „Licht Aus!“-Sticker verliehen. Dieses Symbol, das nun am Eingang der Schule angebracht ist, macht deutlich, dass hier ein aktiver Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet wird.