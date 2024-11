„Zuckerlkoalition“ auf der Kippe? „Sollte die SPÖ darauf bestehen…“

Wird eine mögliche Vermögenssteuer zum Knackpunkt in den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS?

Wird eine mögliche Vermögenssteuer zum Knackpunkt in den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS?

Veröffentlicht am 30. November 2024, 13:04 / ©APA/HELMUT FOHRINGER

Nach der Nationalratswahl in Österreich Ende September haben vor rund zwei Wochen die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS begonnen. Noch ist unklar, ob tatsächlich eine Koalition der drei Parteien zustande kommen wird, gibt es doch teils größere Differenzen. Eine davon betrifft eine Vermögens- bzw. Millionärssteuer, die Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) ein Dorn im Auge ist, SPÖ-Chef Andreas Babler könnte sich diese aber schon vorstellen. Auch für die NEOS war bisher nicht alles „eitel Wonne“, wären sie doch gerne in die Gehaltsverhandlungen der Beamten mit eingebunden gewesen.

Nehammer will auch Interessen der FPÖ-Wähler berücksichtigen

Der größte „Krach“ der noch nicht vorhandenen „Zuckerlkoalition“ betrifft bisher aber sicher eine mögliche Vermögenssteuer. Die SPÖ will sie, der ÖVP gefällt sie gar nicht. Auf Instagram meint Nehammer etwa, dass es zwar keine Differenzen mehr zwischen den Parteien gebe, dennoch unterschiedliche, ideologische Ansätze aufeinandertreffen würden. „Diese Differenzen müssen in den Verhandlungen ausgeräumt werden, um spätere Blockaden zu vermeiden. Auch die Interessen der 1,4 Millionen FPÖ-Wähler müssen berücksichtigt werden“, erklärt er in dem Posting.

„Dann sind die Verhandlungen schnell zu Ende…“

Wie mehrere Medien nun berichten, könnte eine mögliche Vermögenssteuer die Verhandlungen auch wieder beenden. „Sollte die SPÖ darauf bestehen, sind die Verhandlungen schnell zu Ende“, meint Nehammer auf der Social Media-Plattform „X“ dazu.

Es braucht eine Ausgabenbremse, keine neuen Steuern. Es wird mit der @volkspartei keine Vermögens- oder Erbschaftsteuern geben. Sie würden Wohlstand und Arbeitsplätze gefährden. Sollte die SPÖ darauf bestehen, sind die Verhandlungen schnell zu Ende.https://t.co/tMBWRXBuGO — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 29, 2024

Am 12. Dezember steht eine Entscheidung an

Sollte dieses Thema übrigens geklärt werden und die drei Parteien auf einen grünen Zweig kommen, gibt es bereits ein Datum, an dem eine Vorentscheidung fallen könnte. Dabei handelt es sich um den 12. Dezember. Bis dahin sollen alle Untergruppen zumindest einmal getagt haben, dann soll über die Sinnhaftigkeit von weiteren Verhandlungsrunden parteiintern debattiert werden.