Unterstützte Tante die Vergewaltigung ihrer Nichte?

Eine 30-Jährige stand in Vorarlberg vor Gericht.

Veröffentlicht am 30. November 2024, 13:18 / ©5 Minuten

Die Tante, damals 23 Jahre alt, und die Nichte, 16 Jahre alt – beide waren gut befreundet. Im März 2018 gingen die jungen Frauen gemeinsam ins Dornbirner Hallenbad. Später wurden sie in der Wohnung der 23-Jährigen von zwei Schweizern besucht. Die Tante hatte einen der Männer über eine Dating-Plattform kennengelernt, der andere war als Begleiter dabei. Während sich die 23-Jährige mit ihrer Internetbekanntschaft beschäftigte, wurde die 16-Jährige ihren Angaben nach mehrfach vergewaltigt. Die Tante habe, so der Vorwurf der Nichte, nichts dagegen unternommen – viel eher habe sie einfach gelacht und Kondome bereitgestellt.

Nichte mehrfach vergewaltigt?

Der Fall wurde am gestrigen Freitag, dem 29. November 2024, schließlich am Landesgericht Feldkirch behandelt. Der heute 30-Jährigen wurde vorgeworfen, der Vergewaltigung ihrer Nichte beigewohnt und diese unterstützt zu haben. Die Verteidigung und die Angeklagte wiesen die Anschuldigungen entschieden zurück. Die Tante erklärte vor Gericht, sie habe von keiner Anwendung von Gewalt etwas mitbekommen. Sie sei abgelenkt und beschäftigt gewesen und habe ihre Nichte nicht durchgehend im Blick gehabt, gab sie an. Während die Nichte bei der polizeilichen Befragung zunächst nur wenige Details nannte, schilderte sie die Ereignisse bei ihrer Aussage vor Gericht genauer. Sie berichtete von wiederholter Gegenwehr und klar geäußertem Widerstand.

Tante ging selbst zur Polizei

Der Fall nahm seinen Lauf, als die 30-Jährige aus Empörung selbst die Polizei einschaltete. Sie wollte die Anschuldigungen ihrer Nichte, sie habe von den Vergewaltigungen gewusst und nichts unternommen, nicht auf sich sitzen lassen. Nach einer ganztägigen Gerichtsverhandlung wurde die Angeklagte vom Vorwurf, einen Beitrag zur Vergewaltigung geleistet zu haben, freigesprochen. Das Gericht sah keine ausreichenden Beweise dafür, dass die Frau von der Gewalt Kenntnis hatte oder die Täter in ihrem Handeln mental unterstützt hätte, berichtet der ORF. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.