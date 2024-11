Eröffnung in Heimschuh: SPAR punktet mit modernem Konzept

Am Donnerstag, dem 28. November, hat der neue SPAR-Supermarkt an der Heimschuher Ortseinfahrt seine Türen geöffnet. Das Gebäude punktet mit einer flächensparenden Bauweise auf zwei Geschoßen, moderner Gebäudetechnik und nachhaltigen Maßnahmen wie einer Photovoltaikanlage am Dach und 32 gepflanzten Bäumen. Auf 800 m² Verkaufsfläche erwartet die Kundschaft ein erweitertes Sortiment mit Schwerpunkt auf regionale Produkte, großzügige Frische-Bereiche und eine vergrößerte heiße Theke. Mit 57 extrabreiten Parkplätzen, digitalen Preisauszeichnungen und verlängerten Öffnungszeiten sorgt der Markt für ein komfortables Einkaufserlebnis.

Mehr Arbeitsplätze und 2.000 Euro für den guten Zweck

Zusätzlich stärkt SPAR mit der Neueröffnung seine Position als regionaler Arbeitgeber: Das Team wurde auf 25 Mitarbeitende aufgestockt, die sich auf ein modernes Arbeitsumfeld freuen dürfen. Als Teil der Eröffnungsfeier spendete SPAR 2.000 Euro an den Verein „Steirer mit Herz“ und setzt so ein weiteres Zeichen für Regionalität und soziales Engagement. „Wir freuen uns, unsere KundInnen am neuen Standort in Heimschuh begrüßen zu dürfen“, betonte SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer.