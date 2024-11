EU-Kommissar Hahn hÃ¤tte sich Regierungsauftrag fÃ¼r Kickl gewÃ¼nscht

Auf die Frage, ob es ein Fehler gewesen sei, FP√Ė-Parteichef Herbert Kickl nicht den Auftrag zur Regierungsbildung zu geben, sagte Hahn: „Aus europ√§ischer, internationaler Sicht, h√§tte ich mir gew√ľnscht, dass der Herr Kickl die M√∂glichkeit hat, das auszuprobieren, sodass dann aber alle sehen: Es hat nicht funktioniert.“ Letztlich gelte es, Europa Folgendes zu signalisieren, so der √ĖVP-Politiker: „Ja, die FP√Ė ist die Nummer eins nach den Nationalratswahlen, aber sie haben auch nur 28 Prozent und 72 Prozent ticken anders.“

„Man soll hier jedem eine Chance geben“

Doch wolle er dem Bundespr√§sidenten keine Empfehlung geben, betonte Hahn in dem am Samstag im √Ė1-Mittagsjournal ausgestrahlten Interview. Zur√ľckhaltend √§u√üerte sich Hahn, was die Erfolgsaussichten der entstehenden Dreier-Koalition aus √ĖVP, SP√Ė und NEOS betrifft. „Das h√§ngt jetzt von der Qualit√§t ab, wie die zusammenfinden, was das Programm ist. Ehrlich gesagt, man soll hier jedem eine Chance geben“, sagte er auf die Frage, ob diese Koalition f√ľnf Jahre halten k√∂nne.

Hahn sieht „gewisse Ersch√∂pftheit“ der Menschen

Dass aktuell in vielen EU-L√§ndern als „weit rechts“ eingestufte Parteien erfolgreich seien, f√ľhrte Hahn auf eine „Periode des st√§ndigen Umbruchs“ zur√ľck, die seit vielen Jahren durchlebt werde. „Fr√ľher hat es eine Krise gegeben, dann war wieder Ruhe, dann gab es wieder eine Krise. Die Menschen konnten sich davon irgendwie erholen.“ Jetzt sei eine „gewisse Ersch√∂pftheit“ vorhanden. Das f√ľhre dazu, dass gerade diese populistischen Str√∂mungen erfolgreich seien, „weil sie mit sehr einfachen Slogans die Dinge beschreiben, sie aber nicht l√∂sen“.

Johannes Hahn verlässt die EU-Kommission

Hahn, der am Montag den 67. Geburtstag feiert, scheidet am heutigen Samstag aus seinem Amt als EU-Kommissar f√ľr Haushalt und Verwaltung aus. Zuvor war er ab Februar 2010 EU-Kommissar f√ľr Regionalpolitik, von November 2014 bis November 2019 hatte er das Ressort f√ľr Europ√§ische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen √ľbergehabt. „Die gr√∂√üte Niederlage in den 15 Jahren, die ich mitmachen musste“, sei der Brexit gewesen. Die M√∂glichkeit, dass das Vereinigte K√∂nigreich wieder in die EU zur√ľckfinde, sieht Hahn „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht. „Ich glaube, die Priorit√§t muss einfach darin liegen, dass wir eine vern√ľnftige Form der Zusammenarbeit finden.“ Auf die Frage, ob er weiterhin politisch aktiv bleiben werde nach seinem Ausscheiden aus dem Amt, sagte Hahn: „Interessiert ja, aktiv nein.“

Brunner steigt in die EU-Kommission ein

Dass der ehemalige Finanzminister Magnus Brunner am Sonntag in der EU-Kommission das Migrationsressort √ľbernimmt, bewertete Hahn positiv. In der Migrationsfrage gebe es noch immer unterschiedliche Auffassungen. Brunner bringe aber alle Voraussetzungen mit, die unterschiedlichen Interessenslagen unter einen Hut zu bringen. „Wichtig ist nur, dass man auch in √Ėsterreich versteht, er ist jetzt nicht der Superbotschafter √Ėsterreichs, sondern er ist ein europ√§ischer Funktionstr√§ger und hat die Interessen von ganz Europa wahrzunehmen. Das wird nicht immer hundertprozentig identisch sein mit den √∂sterreichischen Interessen.“ (APA, 30.11.2024)