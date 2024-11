Polizei findet Kärntner im Auto sitzend vor – nimmt ihm den Schein ab

Zell am See/ Salzburg

Der 48-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war am heutigen Samstag, dem 30.

November, kurz nach 3 Uhr früh auf der B 161, Pass-Thurn-Bundesstraße, in Mittersill, Bezirk Zell am See, unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam der Kärntner bei der Talwärtsfahrt rechts von der Straße ab. Er berührte die Leitschiene und stürzte mit dem Fahrzeug rund vier Meter auf einen Feldweg. Ein Zeuge schlug Alarm.

Polizei findet Mann im Auto

„Die Polizeistreife fand den Mann im Fahrzeug sitzend vor. Ein Alkotest ergab einen Wert von einem Promille. Sein Führerschein wurde abgenommen, das Auto musste abgeschleppt werden“, berichtet die Landespolizeidirektion Salzburg. Für den Kärntner ging der Unfall jedenfalls glimpflich aus, er blieb unverletzt.