Swifties aufgepasst! Nächste Taylor Swift Party findet wieder statt

Am 14. Dezember 2014 ab 22 Uhr wird im PPC Graz zu den besten Hits von Taylor Swift gefeiert – und das an ihrem ganz besonderen Geburtstagswochenende.

Ab 22 Uhr wird im PPC Graz zu den besten Hits von Taylor Swift gefeiert – und das an ihrem ganz besonderen Geburtstagswochenende! Die „Taylor Swift Partay“ verspricht eine unvergessliche Nacht, die direkt an das legendäre „22“-Feeling anknüpft, auch wenn die Queen of Pop am 13. Dezember ihren 35. Geburtstag feiert. Zum Abschluss ihrer „Eras Tour“ am 8. Dezember erwartet die Grazer Swifties eine Nacht voller „1989“-Magie, „Red“-Gefühlen und natürlich jede Menge Spaß. Sichert euch jetzt eure Tickets für 13 Euro im Vorverkauf oder schnappt sie spontan für 15 Euro an der Abendkasse und seid dabei, wenn der Taylor Swift-Zauber erneut ins PPC Graz kommt.