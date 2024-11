Lachkrampf garantiert: Theatersport-Duell im Congress Center Villach

Am Dienstag, dem 3. Dezember 2024, findet im Congress Center Villach ein besonderes Theatererlebnis statt: Theatersport. Dieses Format, das sich durch Spontaneität und Interaktion mit dem Publikum auszeichnet, garantiert einen Abend voller kreativer Einfälle und Überraschungen.

Was ist Theatersport?

Theatersport ist eine besondere Form des Improvisationstheaters. Schauspieler lassen sich dabei von Stichwörtern des Publikums inspirieren und entwickeln aus dem Stegreif Szenen, Geschichten und musikalische Beiträge. Der Moderator, Andreas Wolf, führt durch den Abend, während David Wagner für die musikalische Begleitung sorgt. Jede Szene ist dabei einmalig und entsteht ohne vorgefertigte Texte oder Absprachen.

Freundschaftlicher Wettstreit zweier Ensembles

Im Zentrum des Abends steht der Wettbewerb zweier Theatergruppen. In Villach treten die Teams „N2O“ aus Puchheim und „Die Dritten“ aus Wien gegeneinander an. „N2O“ gehört zur Kellerbühne Oberösterreich und besteht seit 1996. In wechselnder Besetzung präsentiert die Gruppe Improvisation in all ihren Facetten. Ihr Gegenüber, „Die Dritten“, sind ein Wiener Trio bestehend aus Gerit, Georg und Sebastien, die seit 2008 auf der Bühne zusammenarbeiten. Das Publikum bewertet, welches Team mit originellen Ideen, humorvollen Wendungen oder überraschenden Gesangseinlagen besonders überzeugen kann.

Unterhaltung für alle Altersgruppen

Neben Kreativität und Spontaneität stehen Teamgeist und Interaktion im Vordergrund. Der Abend bietet eine unterhaltsame Mischung aus Theater, Musik und humorvollen Momenten, die sowohl für eingefleischte Theaterfans als auch für Neulinge spannend ist.