Messer, Pyrotechnik und Co. bei umstrittener Demo sichergestellt

Es kam zu einer Standkundgebung am Heldenplatz statt des geplanten Demozugs um den Ring in Wien.

Am heutigen Samstag, dem 30. November, versammelten sich mehrere Hundert Teilnehmer zu einer Stand-Demonstration beim Erzherzog-Karl-Reiterdenkmal am Wiener Heldenplatz. Durch diese Aktion wollten die Demonstranten unter anderem ihren Unmut gegen die Nichtbeauftragung der FPÖ mit Regierungsverhandlungen durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen kundtun.

Marsch von Polizei untersagt

Ursprünglich war von den Veranstaltern ein Marsch über den Ring geplant gewesen. Dieser wurde aber von der Landespolizeidirektion (LPD) Wien untersagt, weil sie dadurch ein Verkehrschaos und Behinderungen für die Geschäftstreibenden in den Einkaufsstraßen am ersten Weihnachtseinkaufssamstag erwartete. Mehr dazu in: Demo gegen „Zuckerlkoalition“ in Wien von Polizei untersagt. Dagegen wolle man juristisch vorgehen, hieß es seitens der Organisatoren am Freitag. Kritik an der Untersagung kam auch von den Freiheitlichen.

„Nein Karli!“

Daher hielt man am heutigen Samstag eine Standkundgebung ab. Die Teilnehmer waren mit Kuhglocken, Trommeln und Fahnen ausgestattet, neben Österreich- und verschiedenen Bundesländer-Fahnen waren auch russische Flaggen darunter. Auf selbst gebastelten Schildern war „Nein Karli!“ oder „Nein zu Sky Shield“ zu lesen. Skandiert wurde neben „Widerstand“ auch „Nehammer muss weg!“.

Messer, Schreckschusswaffen und Co.

Die Polizei berichtete vorerst von keinen besonderen Vorkommnissen. Allerdings wurden, wie die Landespolizeidirektion Wien am frühen Nachmittag auf X mitteilte, im Umfeld der Kundgebung bei Personenkontrollen mehrere Messer und eine Schreckschusswaffe aufgefunden. „Bei der Gegenkundgebung am Schwarzenbergplatz wurde Pyrotechnik sichergestellt“, heißt es weiter. (APA, red. 30.11.2024)