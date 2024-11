Warnschuss oder Gefährdung? Ermittlungen gegen Jägerin werden fortgesetzt

Bereits im Oktober gab es Hinweise darauf, dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Ermittlungen im Falle der 68-jährigen Kärntner Jägerin, die im September in einem Wald bei Friesach in Richtung deutscher Bundesheersoldaten geschossen hat, wieder aufnehmen soll. Nun haben sich die Gerüchte bestätigt.

Jägerin hielt Soldaten für Terroristen

Im September ereignete sich in einem Wald bei Friesach ein ungewöhnlicher Zwischenfall: Eine 68-jährige Kärntner Jägerin entdeckte in der Nacht von ihrem Hochsitz aus mehrere Personen in Tarnkleidung, die sich in etwa zehn Metern Entfernung bewegten. Später stellte sich heraus, dass es sich um Soldaten der deutschen Bundeswehr handelte, die dort eine Übung abhielten. Das wusste die Frau zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht. Die Jägerin hielt die Männer nach eigener Aussage für Terroristen und gab an, sich bedroht gefühlt zu haben – weswegen sie einen Schuss in Richtung der Soldaten abgab. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt sah ihre Aussage zunächst als glaubwürdig an und stellte die Ermittlungen ein.

Ermittlungen wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit

Dies wollten die deutschen Soldaten jedoch nicht einfach so hinnehmen und stellten bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Fortführung des Verfahrens. Diesem Antrag wurde nun stattgegeben und die Ermittlungen werden wieder aufgenommen, wie eine Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Gegen die Jägerin wird nun wegen möglicher Gefährdung der körperlichen Sicherheit ermittelt. „Genauer gesagt muss abgeklärt werden, wie hoch oder niedrig sie gezielt hat und wie knapp es für die Soldaten war, also ob durch den Warnschuss eine Gefahr für die Soldaten bestand“, erklärt die Pressesprecherin. Um diesen Sachverhalt zu klären, wird ein Gutachter beauftragt. Mit einem Gutachten sei laut Pressesprecherin in den nächsten drei Monaten zu rechnen.