Weihnachtsshopping boomt: Starker Andrang in Kärntner Einkaufszentren

Am 30. November 2024 startete in den Kärntner Einkaufszentren das Weihnachtsgeschäft.

Vom Umsatz am ersten Einkaufssamstag sind die Manager der drei großen Kärntner Einkaufszentren sehr erfreut gewesen. Die Frequenz in den drei Shoppingzentren war bereits seit in der Früh sehr gut, ergab ein Rundruf der APA am Samstag. Heinz Achatz, Centermanager des Einkaufszentrums Südpark in Klagenfurt, sah es als klaren Vorteil, dass der erste Advent in die Black-Week fällt: „Die Händler konnten starke Rabatte von bis zu 50 Prozent anbieten.“

Umsatz an Black Friday

Achatz beschrieb den ersten Einkaufssamstag als „sensationell“ und betonte, dass auch der Umsatz am Black Friday alle Erwartungen übertroffen habe. Besonders gefragt seien Produkte aus den Bereichen Elektronik und Mode gewesen. „Die Kunden schauen nicht nur, sondern sie kaufen auch“, erklärte Achatz. Der durchschnittliche Einkaufswert pro Person liege bei 60 bis 70 Euro, mit einer Steigerung in Richtung Weihnachten. Insgesamt erwartet er bis dahin ein Umsatzplus von 1,5 bis 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Volle Parkplätze in Klagenfurt

Laut Heinz Achatz, Centermanager des Südparks, waren die Parkplätze vor dem Einkaufszentrum bereits ab elf Uhr vollständig ausgelastet. Autofahrer mussten mit einer kurzen Wartezeit rechnen, bis ein freier Platz verfügbar wurde. Ähnlich schilderte Ernst Hofbauer, Centermanager der Klagenfurter City Arkaden, die Situation. Er erklärte, dass die Zufahrt zum Parkhaus mehrmals kurzzeitig gesperrt werden musste, um die Parksituation zu entspannen. Es gäbe aber immer wieder freie Parkplätze.

Großer Besucherandrang im Atrio Villach

Auch in Villach, Kärntens zweitgrößter Stadt, wurde von einem regen Andrang berichtet. Richard Oswald, Centermanager des Atrio, betonte, dass bei den rund 2.000 Parkplätzen immer irgendwo eine Lücke zu finden sei. Oswald zufolge war der Besucherandrang bereits seit den Morgenstunden stark. Besonders gefragt seien Dekorationsartikel und Gutscheine, und auch die Gastronomiebetriebe im Einkaufszentrum seien ab neun Uhr morgens durchgehend ausgelastet gewesen.

Positive Bilanz für das Weihnachtsgeschäft

Ernst Hofbauer berichtete, dass die Auslastung in den City Arkaden am ersten Einkaufssamstag um 18 Prozent über dem Vorjahresniveau lag. Er zeigte sich optimistisch und rechnet mit einem leichten Gesamtplus im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Auch in Villach herrscht Zuversicht: Richard Oswald erklärte, dass der vielversprechende Start und die zu erwartende Steigerung in den kommenden Wochen auf ein Umsatzplus im Weihnachtsgeschäft hindeuten. Heinz Achatz prognostiziert für das Einkaufszentrum Südpark ebenfalls ein Wachstum von 1,5 bis 2 Prozent. (APA/Red; 30.11.24)