Sky Sport: Beliebtes Fußball-Programm wird gestrichen

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die TV-Rechte der Bundesliga neu vergeben. Die Versteigerung der TV-Rechte der deutschen Bundesliga für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 läuft bereits seit Anfang der Woche. Ein erster Anlauf im April scheiterte. Wie deutsche Medien berichtet, gibt es nun erste Ergebnisse der Auktion. Bei den Übertragungen im Fernsehen kommt es dadurch zu einigen Änderungen.

Bundesliga-Konferenz künftig nicht mehr auf Sky

Der Pay-TV-Anbieter Sky verliert dabei die begehrte Samstagskonferenz der Bundesliga. Ab der kommenden Saison werden die Konferenzschaltungen der Spiele (Rechtepaket A) beim Streamingdienst Dazn ausgestrahlt. Anmerkung: Die Bundesliga-Konferenzen waren eigentlich eine Sky-Erfindung. Dazn erwarb zusätzlich auch die Rechte für die 79 Sonntagsspiele (Paket D). Mehr Details zum Sport-Sender Dazn findest hier.

Dieses Programm bleibt

Das ein oder andere Fußball-Programm bleibt selbstverständlich bei Sky. Der Pay-TV-Sender geht nicht komplett leer aus. Die Topspiele am Samstagabend um 18.30 Uhr werden weiterhin auf Sky gezeigt. Das Paket C beinhaltet 34 Partien, darunter die Samstagsabendspiele und den Supercup. Trotz der geringen Anzahl an Spielen ist dieses Paket aufgrund der Top-Begegnungen besonders begehrt. Außerdem konnte sich Sky das Paket B sichern, das die Live-Übertragungen der Bundesliga-Spiele am Samstag um 15.30 Uhr, am Freitagabend sowie die Relegationsspiele umfasst. Dazn verliert damit die Freitagabend-Spiele an Sky. Das gesamte Sportprogramm von Sky kannst du online einsehen.