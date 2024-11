Finale Chance: Wintersportbörse in Klagenfurt endet morgen

In Klagenfurt findet die AK Wintersportbörse vom 29. November bis 1. Dezember 2024 statt.

Veröffentlicht am 30. November 2024, 16:33 / ©5 Minuten

Vom 29. November bis 1. Dezember 2024 findet auf dem Klagenfurter Messegelände erneut die Wintersportbörse der Arbeiterkammer Kärnten statt, mit einer Vielzahl an Produkten wie Ski, Skischuhen, Eislaufschuhen und vielem mehr.

Letzte Chance auf Schnäppchen: Morgen von 9 bis 16 Uhr

Am Freitag und auch heute, am 30. November, wurde bereits fleißig geshoppt. Morgen, von 9 bis 16 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, das eine oder andere zu ergattern. Alles, was bis dahin nicht verkauft wird und nicht mehr abgeholt wird, kommt anschließend einem karitativen Zweck zugute.