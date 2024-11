Autobesitz in Kärnten: Deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land

In den Kärntner Städten kommen weniger Autos auf 1.000 Einwohner als am Land.

Auch in Kärnten geht die Schere zwischen Stadt und Land beim Autobesitz auseinander, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Villach hat pro 1.000 Personen mit 598 die niedrigste Anzahl an PKW im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Damit rangiert Villach vor Klagenfurt, wo 621 Autos auf 1.000 Personen kommen. In Klagenfurt nahm die Zahl der Autos pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner ab. „Klagenfurt liegt damit im österreichweiten Trend. Mit Ausnahme von Eisenstadt nahm der Motorisierungsgrad in allen Landeshauptstädten ab. In Städten gibt es ein vielfältigeres Mobilitätsangebot, wichtige Alltagsziele wie Geschäfte, Schulen, Gesundheits- oder Freizeiteinrichtungen sind häufiger auch zu Fuß und mit dem Fahrrad gut erreichbar. Statt auf ein Auto angewiesen zu sein, hat die Bevölkerung so mehr Freiheit in der Verkehrsmittelwahl“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Trendwende: Früher mehr Autos in Städten als am Land

Früher gab es in den Städten mehr Autos als am Land. Noch im Jahr 1991 gab es in Klagenfurt pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr Autos als in Kärntens Bezirken. Den höchsten Pkw-Motorisierungsgrad in Kärnten weist der Bezirk Völkermarkt mit 707 Pkw pro 1.000 Personen auf, vor dem Bezirk Wolfsberg mit 701 und Klagenfurt-Land mit 688, informiert der VCÖ. Inkludiert sind darin auch die betrieblichen Pkw. Ein gutes öffentliches Verkehrsangebot ermöglicht der Bevölkerung, kostengünstiger mobil zu sein. So können beispielsweise mit dem Klimaticket Kärnten um 399 Euro (ab 1. Jänner 430 Euro) ein ganzes Jahr lang alle öffentlichen Verkehrsmittel in Kärnten genutzt werden. Das entspricht laut VCÖ etwa den Vollkosten von einem Monat Autofahren.

Besseres Öffi-Angebot und Radwegeausbau als Schlüsselfaktoren

„Schlüsselfaktoren, damit die Bevölkerung den öffentlichen Verkehr nutzt, sind ein Taktverkehr mit häufigen Verbindungen, ein Angebot auch am späteren Abend und am Wochenende, die optimale Verknüpfung mit überregionalen Zugverbindungen sowie dass die Bevölkerung über das Angebot Bescheid weiß und motiviert wird, es zu nutzen“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Einen großen Beitrag zur verstärkten Nutzung des öffentlichen Verkehrs können laut VCÖ Unternehmen, aber auch Tourismusregionen und Freizeiteinrichtungen mit Mobilitätsmanagement leisten. Die Gemeinden seien wiederum gefordert, ihre Ortskerne zu stärken und die Zersiedelung zu stoppen. Zersiedelung treibt die Kosten für den öffentlichen Verkehr in die Höhe. Da auch in den Regionen viele Alltagswege kürzer als zehn Kilometer sind, ist der Ausbau der Radwege zentral, um die Autoabhängigkeit zu reduzieren. Insbesondere die stark steigende Anzahl der Elektrofahrräder können viele Autofahrten ersetzen, vorausgesetzt es gibt eine sichere Radinfrastruktur.