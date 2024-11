Alarmierende Studie: Kärntner Kinder werden immer unsportlicher

Der Bewegungswissenschaftler Jan Wilke hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von der Pädagogischen Hochschule Kärnten, dem Olympiazentrum Kärnten sowie der ASKÖ die körperliche Aktivität von über 3.500 Schülerinnen und Schülern an österreichischen Sportschulen untersucht – und das fast zwanzig Jahre lang. Dabei wurden über achtzehn Jahre kontinuierlich Daten von Schulanfängern gesammelt und analysiert. Die Ergebnisse zeigen: Kinder sind in den vergangenen beiden Jahrzehnten immer unsportlicher geworden.

Kontinuierlicher Leistungsabfall festgestellt

Aber der Reihe nach: Für die Ermittlung der körperlichen Fitness haben die Kinder im Alter von etwa zehn Jahren an diversen Tests teilgenommen, darunter Sprints, Sprünge, Medizinballwürfe, Messungen von Reaktionszeit und Bewegungsschnelligkeit, ein Acht-Minuten-Ausdauerlauf sowie ein Agilitäts-Lauf durch einen Parcours. Die ernüchternde Erkenntnis: Die Leistungen haben über die Jahre kontinuierlich abgenommen, mit Ausnahme der Reaktionszeit und der Ausdauer. Besonders deutlich war der Rückgang der Leistung im Kraftbereich. Auch der Body-Mass-Index der Kinder hat zugenommen. Die Abnahme der Fitness waren jedoch auch nach Korrektur um diesen Faktor sowie um Alter und Geschlecht noch sichtbar.

Inaktiver Lebensstil und digitale Medien als Einflussfaktoren

„Mögliche Erklärungen für die Reduktion der körperlichen Fitness sind die zunehmende Dominanz von sitzenden bzw. inaktiven Lebensstilen, die verstärkte Nutzung von digitalen Medien sowie zu wenige Bewegungsangebote“, so Wilke. Die Schule ist für eine Intervention einer der besten Orte, weil hier die Kinder über aktive Pausen oder ein bewegungsfreundliches schulisches Umfeld direkt erreicht werden können, unabhängig von Elternhaus, Freundeskreis oder Wohnsituation.

Noch stärkerer Leistungsabfall bei anderen Schülern?

Besonders erschreckend: „Wir haben unsere Studie mit Kindern an Sportschulen durchgeführt. Dass sogar diese Kinder, bei denen man ein grundlegend hohes Interesse an körperlicher Aktivität erwartet, Leistungsabfall zeigen, ist alarmierend. Es ist gut möglich, dass Kinder, die weniger an Sport und Bewegung interessiert sind, einen noch stärkeren Rückgang der Fitness aufweisen“, erklärt Wilke. Darum fordern er und seine Kolleginnen und Kollegen eine Ausweitung von Sportangeboten in der Schule. „Wir empfehlen deshalb nachdrücklich, Bewegungsangebote an Schulen und für Kinder auszuweiten, den Schulsport nicht nur als Beigabe zu betrachten und den Vereinssport attraktiver zu machen“, sagt Wilke.

Kärntner Sportlehrerin bestätigt Leistungsrückgang

Diese fatalen Ergebnisse werden auch von einer Sportlehrerin aus einem Kärntner Gymnasium bestätigt, die seit über dreißig Jahren unterrichtet und nicht namentlich genannt werden möchte. Im 5-Minuten-Interview erklärt die Expertin: „Im Laufe der Jahre hat das sportliche Niveau der Schulanfänger merklich abgenommen. Früher haben wir mit den Kindern zum Beispiel Kopfstand geübt – solche Übungen mussten wir mittlerweile komplett streichen, da sie für die Kinder zu schwierig sind und die Verletzungsgefahr zu hoch ist.“ Auch in den Kategorien Kraft und Schnelligkeit sind der Lehrerin Leistungsrückgänge aufgefallen.

Weniger Freizeit, weniger Bewegung?

Die Gründe sieht die Pädagogin einerseits wie die Forscher der Uni Klagenfurt in einem vermehrt sitzenden Lebensstil der Kinder und der zunehmenden Nutzung der sozialen Medien. Andererseits gibt sie zu bedenken: „Die Kinder in der Unterstufe sind schon bewegungsfreudig. Aber sie sitzen den ganzen Tag in der Schule, danach müssen sie Hausübung machen. Am Wochenende gibt es auch noch oft volles Freizeitprogramm. Früher war der Alltag der Kinder weniger durchgeplant, es gab mehr Zeit für freies Spiel und eben auch Bewegung.“ Auf die Frage, ob sie einen Ausbau des Schulsports für sinnvoll halten würde, antwortet die Sportlehrerin mit gemischten Gefühlen: „Das würde bestimmt nicht schaden, aber es geht sich nicht aus. Für mehr Turnstunden müssten andere Stunden gestrichen werden, wie soll das funktionieren?“