Adventszauber in Villach: Eislaufen am Rathausplatz

Ab morgen, dem 1. Dezember, beginnt offiziell die Adventszeit. Und was passt besser zur festlichen Stimmung als Eislaufen auf dem Rathausplatz in Villach? Neben den funkelnden Lichterketten gibt es in diesem Jahr auch drei Eisdiscos – die erste ist bereits gelaufen. Mehr dazu hier: Fotogalerie: Das war die erste Eisdisco am Villacher Rathausplatz. Falls du noch nichts vorhast, schnapp dir deine Schlittschuhe! Du kannst täglich bis 19 Uhr auf dem Eis gleiten, am Wochenende sogar bis 21 Uhr.

Wichtige Infos Wann? Täglich 9 bis 19 Uhr

FR und SA 9 bis 21 Uhr Wo? Rathausplatz Villach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2024 um 17:49 Uhr aktualisiert