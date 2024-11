Gedenken an Sternenkinder: Der „Baum der Erinnerung“ leuchtet wieder

Am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz in Klagenfurt erstrahlt erneut der „Baum der Erinnerung“ für früh verstorbene Kinder, als Symbol für Liebe, Trost und Zusammenhalt.

Veröffentlicht am 30. November 2024, 18:26 / ©Wandelstern

In diesem Advent wird am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz in Klagenfurt ein bewegendes Zeichen gesetzt: Der „Baum der Erinnerung“ für früh verstorbene Kinder leuchtet wieder als Symbol für Liebe, Trost und Zusammenhalt.

Baum der Erinnerung: Symbol für unvergessene Leben

Am Freitag, dem 29. November, und Samstag, dem 30. November, wurde der Baum mit viel Liebe geschmückt. Betroffene Familien, Freunde und Unterstützer waren eingeladen, Anhänger mit den Namen und Erinnerungen an ihre Sternenkinder anzubringen. Jeder Anhänger symbolisiert ein unvergessenes Leben und eine Verbindung, die über das Sichtbare hinausreicht.

Ort der Erinnerung und des Trostes für Sternenkinder

Vor Ort konnten Anhänger kostenfrei gestaltet und am Baum angebracht werden. Zudem bot die gemeinnützige Organisation Wandelstern einen Infostand an, der über Angebote und Hilfsmöglichkeiten für Eltern und Angehörige von Sternenkindern informierte. „Mit diesem Baum möchten wir einen Ort schaffen, der nicht nur Trost spendet, sondern auch die Erinnerung an unsere Sternenkinder sichtbar macht“, erklärte Bernadette Hartl, Landesobfrau von Wandelstern.

©Wandelstern | Der Baum in Klagenfurt soll an die Sternenkinder erinnernn. ©Wandelstern | Im Advent wird am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz in Klagenfurt ein bewegendes Zeichen gesetzt.

Erinnerung an Sternenkinder

Die Initiative richtet sich nicht nur an betroffene Familien aus Kärnten, sondern an alle, die eine Verbindung zu ihren Sternenkindern spüren. Der Baum der Erinnerung soll ein sichtbares Zeichen sein – für die Kinder, die viel zu früh von uns gegangen sind, und für die Kraft und Liebe, die durch das Teilen von Erinnerungen entsteht.

Gedenktag am 8. Dezember

Jeden zweiten Sonntag im Dezember wird der Worldwide Candle Lighting Tag gefeiert. In diesem Jahr fällt er auf den 8. Dezember 2024. An diesem Tag sind alle eingeladen, LED-Kerzen rund um den Baum aufzustellen, um der Sternenkinder zu gedenken und ihnen sichtbare Anerkennung zu schenken.