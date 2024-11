Um 2.890 Euro: Limitierte Dubai-Schokolade zum Wucher-Preis angeboten

Der Hype um die Dubai-Schokolade scheint nicht abzuklingen. Auch immer mehr Supermärkte und Schokoladen-Hersteller springen auf den Trend auf und bieten die Süßigkeit nun in ihrem Sortiment an. Zuletzt hat zum Beispiel Lindt angekündigt, die beliebte Schokolade ebenfalls zu verkaufen – aber mit limitierter Stückzahl! Mehr dazu in: Nur 1.000 Stück: Lindt verkauft Dubai Schokolade auch in Österreich.

Hast du die Dubai Schokolade schon probiert? Ja Nein Nein und habe ich auch nicht vor Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Dubai Schokolade für 2.890 Euro angeboten

Am heutigen Samstag, dem 30. November, war es so weit. Die Dubai Schokolade sorgte beim Lindt-Standort am Wiener Stephansplatz für einen riesigen Ansturm. Die ein oder andere Naschkatze konnte sich dort heute seine Tafel Schokolade für 14,99 Euro ergattern. Einige Stücke dieser limitierten Edition fanden ihren Weg auf eine Verkaufsplattform im Internet. Für stolze 2.890 Euro bietet ein Wiener die beliebte Trend-Schokolade aktuell an. „Verkaufe exklusiv, Dubai Schokolade inkl. Zertifikat und passender Tasche in streng limitierter Auflage Nr.: (4/1000) handgemacht von Lindt Stephansplatz“, schreibt der Verkäufer.

Aus 14,99 Euro wurden schnell Wucher-Preise

Doch das ist nicht die einzige Lindt-Schokolade zu Wucher-Preisen. In einem weiteren Inserat aus Wien werden 1.500 Euro für zwei der Tafel gefordert – getrennt verkauft will der Verkäufer dafür 1.000 und 800 Euro. Etwas „günstiger“ fallen die Angebote anderer Wiener aus. Die Anbieter verlangen 260 beziehungsweise 350 Euro für die Dubai Schokolade. Zum Vergleich: Die Dubai Schokolade von Lindt kostet im Geschäft 14,99 Euro. Ob es sich bei den Inseraten um Fehler handelt, jemand sich einen Scherz erlauben wollte oder die Süßigkeit tatsächlich verkauft wird, ist nicht klar. In jedem Fall handelt es sich bei der speziellen Süßigkeit also um einen teuren Trend.

©Screenshot willhaben.at | Der Hype um die Dubai Schokolade klingt nicht ab. ©Screenshot willhaben.at | Heute verkaufte Lindt in Wien eine limitierte Stückzahl. ©Screenshot willhaben.at | 14,99 Euro kostete die Süßigkeit bei Lindt. ©Screenshot willhaben.at | Nun wird sie auf einer Internet-Plattform verkauft. ©Screenshot willhaben.at | Und das zu Wucher-Preisen bis zu 2.890 Euro.

Nächster Stopp der Lindt Dubai Schokolade

Wer in Wien keine Lindt Dubai Schokolade ergattern konnte, hätte die Möglichkeit, sich eine in Innsbruck zu kaufen. Die limitierte Edition wird am 7. Dezember ab 9 Uhr in der Lindt Boutique im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck verkauft. Lange Schlangen werden auch hier erwartet! Die weiteren Verkaufsdaten und Verfügbarkeiten werden über den Lindt Instagram Account kommuniziert.