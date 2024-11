Weihnachtszauber am Wörthersee: Christbaum erleuchtet die Ostbucht

In Klagenfurt wurde am 29. November 2024 der schwimmende Christbaum aufgestellt.

In Klagenfurt wurde am 29. November 2024 der schwimmende Christbaum aufgestellt.

Veröffentlicht am 30. November 2024, 19:57 / ©StadtKommunikation / Just

Rechtzeitig vor dem ersten Adventsonntag wurde heute, am 30. November, in der Ostbucht der schwimmende Christbaum aufgestellt. Zusammen mit den beleuchteten Schiffen der Wörtherseeschifffahrt und der Schiffsanlegestelle verbreitet sich in der Klagenfurter Ostbucht ein ganz besonderer Weihnachtszauber, der von einer stimmungsvollen Beleuchtung begleitet wird.

Höhepunkt des Klagenfurter Advents

Der schwimmende Christbaum ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Klagenfurter Advents geworden. Wie in den vergangenen Jahren wurde der Baum auch heuer wieder von der Abteilung Stadtgarten in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Klagenfurt aufgestellt. Zahlreiche LED-Lichter schaffen eine festliche Atmosphäre. „Es ist eine ganz besondere Stimmung in der Ostbucht. Ein abendlicher Spaziergang im Lichterglanz lohnt sich in jedem Fall“, sind sich Bürgermeister Christian Scheider und Stadtgartenreferent Stadtrat Max Habenicht einig.

Baum schwebt über Wörthersee

Mit einer stattlichen Höhe von 10 Metern schwebt der Baum nun über der Wasseroberfläche des Sees. Die Metallkonstruktion des schwimmenden Christbaums ist auf einem stabilen Floß nahe dem Ufer verankert.