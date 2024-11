Haus in Brand: Ehepaar ins Krankenhaus gebracht

Veröffentlicht am 30. November 2024, 19:58 / ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gleisdorf

Gegen 6.20 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses einen Brand auf ihrer Terrasse. Nach einem missglückten Löschversuch konnte sich das Ehepaar mit ihrem Hund ins Freie retten. Die Freiwilligen Feuerwehren Haselbach, Eggersdorf, Ludersdorf, Gleisdorf und Weiz konnten den Brand löschen und um 9 Uhr „Brand aus“ geben. Die zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Weiz verbracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Hund wurde vorsorglich einer tierärztlichen Untersuchung unterzogen. Am Haus sowie am daneben geparkten Pkw entstand erheblicher Sachschaden in derzeit unbestimmter Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.