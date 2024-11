Zeugen gesucht: Fußgängerin am Zebrastreifen erfasst

In Liezen wurde eine 21-Jährige von einem Auto erfasst.

Veröffentlicht am 30. November 2024, 20:37 / ©5 Minuten

Am 20. November 2024 gegen 5.50 Uhr ereignete sich im Ortsgebiet von Liezen ein Verkehrsunfall, bei dem eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin in einem dunkelgrauen Auto, vermutlich der Marke Volkswagen, verwickelt war. Die Lenkerin fuhr auf der Hauptstraße B138 aus Richtung Phyrn kommend und bog in die Werkstraße gegenüber des EuroSpar-Marktes ein.

Fahrzeuglenkerin verlässt Unfallstelle

Dabei übersah sie eine 21-jährige Fußgängerin, die gerade den dortigen Schutzweg überquerte, und erfasste diese mit der Fahrzeugfront. Die junge Frau stürzte daraufhin zu Boden. Die Fahrzeuglenkerin hielt kurz an, erkundigte sich nach dem Zustand der Fußgängerin, setzte ihre Fahrt jedoch anschließend fort und verließ die Unfallstelle.

21-Jährige muss ins Krankenhaus

Die 21-Jährige konnte sich selbstständig aufrichten und begab sich zunächst zu ihrer Arbeitsstelle. Aufgrund anhaltenden Schwindels suchte sie jedoch erst am späten Nachmittag das LKH Rottenmann zur medizinischen Untersuchung auf.